شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتصدر «تويتر» بعد كلمته باحتفال المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر هاشتاج #شيخ_الأزهر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك عقب إلقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كلمته بالاحتفال السنوي بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكلمة شيخ الأزهر معتبرين ما جاء بها منصفا وعلى مستوى توقعات المسلمين في العالم كافة، خاصة في هذا التوقيت الذي يتعرض فيه الإسلام ونبيه لهجمة وصفها البعض بالممنهجة والمقصودة لتشويه هذا الدين الحنيف.

يأتي ذلك وسط ترقب استمر لأيام لأول ظهور تليفزيوني لشيخ الأزهر بعد أن تصدر المشهد العالمي للدفاع عن الإسلام ونبي الرحمة منذ اندلاع موجة من الإساءات للدين الإسلامي وشخص رسوله الكريم في فرنسا، بداية من أكتوبر الحالي، من خلال عدد من التصريحات والبيانات والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والتي رفض فيها وصم الإسلام بالإرهاب، وطالب من خلالها بالكف عن الزج بالإسلام في المعارك السياسية والانتخابية، والتخلي عن الازدواجية في التعامل مع الحوادث الإرهابية بغض النظر عن ديانة الجاني أو الضحية، والكف عن رفع لافتة حرية التعبير للهجوم على نبي الرحمة، ودعا لسن تشريع عالمي لتحريم الإساءة للدين الإسلامي.