شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: السيسي أول حاكم عربي مسلم يرد على الإساءة للرسول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.
ووصف هيكل، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام على موقع فيس بوك، كلمة الرئيس بأنها أول رد من حاكم عربي مسلم على الإساءة التي حدثت مؤخرا للرسول الكريم، وقال إنها عبرت عن سماحة الإسلام وأخلاق الرسول التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم، وإنها لم تحمل انفعالا أو تشنجا أو إساءة.
وطالب الوزير بضرورة مناقشة هذا الخطاب باعتباره اتجاها إعلاميا رسميا للدولة المصرية في مناقشة الأمور الدينية، مضيفا أن الإسلام بعيد كل البعد عن التطرف والمغالاة.
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