شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تعيين 19 شابًا بينهم 2 من «ذوي القدرات الخاصة» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بتعيين 19 شاباً، من بينهم أثنين من ذوي القدرات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 262 من راغبي العمل.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 94 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة لـ 47 عاملا، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 19 شكوى مطالب عمالية، تم تسوية 12 منها، وتحويل 5 للقضاء، بالإضافة إلى شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة .

ولفت الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 83 ألف جنيه لـ 36 عاملا من المسجلين بالإدارة.

وفي نفس السياق، أوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية في تقريره للوزير، أنه خلال سبتمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 132 منشأة، دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضر مخالفات عمالية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 41 منشأة، 4 حملات تفتيشية، وعمل 5 قياسات ميدانية .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني تم بدء تنفيذ دورات تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية للذكور بالوحدة المتنقلة بقرى الأربعين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ومبادرة «مهنتك مستقبلك» .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تم متابعة 85 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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