شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سفاجا تشهد نموذج محاكاة لعرض اصطفاف معدات إدارة مجابهة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، فعاليات عرض اصطفاف المعدات والآليات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث ضمن تنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث ( صقر ٦٧) والتعامل الفوري مع موجة الأمطار والسيول المقام أمام مقر الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية المشاركة، وذلك في إطار خطة المحافظة ضمن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات وإجراء نموذج محاكاة استعدادا لمجابهة الأزمات والحد من المخاطر بنطاق المحافظة.

وتفقدت «رئيس المدينة» عرض اصطفاف المركبات والمعدات والسيارات من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بإجمالي ما يقرب من 40 معدة تنوعت ما بين ( لوادر – جليدر – سيارات كسح – سيارات شفط مياه – حفار – مولدات كهربائية – سيارات ضغط هواء – ماكينات لحام – سيارات نزع مياه – وونش – فضلاً عن سيارة متنقلة- وسيارة إسعاف- وخيمة حديد بمشتملاتها ومعدات أخرى).

وشارك في الاصطفاف معدات عدد من المقاولين ورجال الأعمال بسفاجا وشركات الألومنيوم والصوامع ومياه الشرب والصرف الصحي ومرفق إسعاف سفاجا ومرور سفاجا و95 عضوا من أعضاء الدفاع الشعبي بالمدينة.

واستمعت «المغربي» إلى شرح تفصيلي من مدير الأزمات ومدير الدفاع الشعبي عن كيفية عمل السيارات والتعامل الفوري مع الأزمة.

وأشادت «رئيس المدينة» بالإعداد والتنظيم الجيد لذلك النموذج، ووجهت الشكر لدور رجال الأمن والشركات، مؤكدةً على أهمية التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لما يتيحه هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقي ومدى كفاءة الأجهزة في التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدى الأجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف الطارئة.

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