شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي الطلاب الجدد بكليات الزراعة وطب الفم والأسنان والتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي اليوم الأربعاء بالطلاب الجدد بكليات الزراعة وطب الفم والأسنان والتمريض للتعريف بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود فوازعميد كلية الزراعة والدكتورة مها أبوجازية عميد كلية التمريض والدكتور إيناس الجندي القائم بأعمال عميد كلية طب الفم والأسنان والدكتور مصطفى شلبي وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور يحيى زكريا وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أيمن عبدالدايم وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صباح أبوالفتوح وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وعدد من طلاب الفرق المختلفة.

ورحب عمداء كليات طب الفم والأسنان والزراعة والتمريض بالطلاب الجدد مقدمين التهنئة لهم موضحين الجهد المبذول من إدارة الجامعة للنهوض بطلابها لرفع وتنمية مهارتهم وتطوير مواهبهم وقدراتهم.

كما رحب الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد وسنوات النقل، وقال إن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعي لتخريج طالب متميز، مشيرا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع ودعا الطلاب إلى الالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أو عن بعد متنميا التوفيق للجميع.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الجدد بقبولهم في جامعة كفرالشيخ والذى يؤكد تميزهم وتفوقهم، مؤكداً أن انتماءهم لأسرة هذه الجامعة يساهم معنا في تحقيق رؤية الجامعة لإعداد قادة مؤهلين بالمعارف والمهارات بهوية وطنية ومعايير عالمية، كما وجه تهنئة للدفعة الجديدة من الطلاب الجدد في كلية الزراعة أقدم كلية في إقليم الدلتا وجامعة كفرالشيخ.

كما هنأ رئيس الجامعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة وبدء العام الدراسي الجديد موجها التحية لأرواح الشهداء متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وصرح دسوقي أن العملية التعليمية في جامعة كفرالشيخ تمثل تكاملا بين التدريس والتدريب في معامل ومختبرات حديثة التجهيز والذى يليه التدريب في مصانع تعليمية داخل الجامعة ومواقع العمل لدى المؤسسات التي تتعاون مع الجامعة لضمان أن خريج هذه الجامعة مهيأ للعمل فور التحاقة بوظيفته بعد التخرج.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الهدف من هذا اللقاء التعريفي، هو تعريف الطلاب المستجدين بالحياة الجامعية واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما يُقدَّم لهم من خدمات، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ما يتضمنه برنامج الحفل من فعاليات وأنشطة متنوعة.

كما وجّه بعض النصائح المهمة إلى الطلاب كاحترام النظام واللوائح والقيم الجامعية وعدم الالتفات للإشاعات، كما أشار سيادته إلى أن إدارة الجامعة تدعم حل المشكلات بالحوار وبإسلوب هادئ تعاونى بعيداً عن التعصب والعنف.

وطمأن رئيس الجامعة الطلاب وقال أنت لست وحدك فنحن معك، فلدينا مستشفى الطلبة مجهز لاستقبال الطلاب، وصندوق التكافل الاجتماعى يقدم المساعدات لغير القادرين بالإضافة إلى صندوق دعم الكتاب الجامعي وصندوق الميزة التأمينية لدفع التعويض في حالة الحوادث.

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كما دعاهم للاشتراك بالعديد من الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والاجتماعية التي تنظمها أقسام رعاية الشباب بكليات الجامعة وتهدف إلى الاستفادة من طاقات الطلاب والطالبات وبناء الشخصية الوسطية التي تجمع بين العلوم والفنون والرياضة والثقافة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافةً إلى ضرورة قراءة دليل الإرشاد الأكاديمى للطالب.

ووجه رئيس الجامعة نصيحة للطلاب وقال جامعتك هي ملك لك فحافظ عليها ودافع عنها فأنت سفير لها ومرتبط بها إينما تكون فحاول اكتساب مهارات أكاديمية ومهنية تتوافق ومتطلبات سوق العمل.

وأكد وعي وثقافة طلاب جامعة كفرالشيخ بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين والشائعات الهدامة على مواقع التواصل الاجتماعي.