شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لمتابعة المدارس بنصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر صبرى حسن مدير إدارة نصر النوبة التعليمية تشكيل لجنة برئاسة سيد برجاس مدير الخدمات التربوية، لمتابعة المدارس والاطمئنان على حسن سير الدراسة بها.

بدأت اللجنة جولتها بزيارة مدرسة مصمص الإبتدائية، حيث تفقدت الفصول وكذلك دورات المياه للتأكد من نظافتها وتوافر المطهرات والصابون بها، وقدمت اللجنة الشكر لمدير المدرسة على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية وإرتداء الجميع الكمامات.

بعدها تفقدت اللجنة مدرسة إبريم الإعدادية، وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بنظافة مدخل المدرسة، ثم توجهت اللجنة إلى مدرستى إبريم الإبتدائية المشتركة وجمال عبدالناصر الإبتدائية، ونبهت المدرستين بضرورة مراعاة التباعد بين التلاميذ داخل الفصول وخارجها، وأرتداء جميع العاملين بالمدرسة للكمامات واستخدام المواد المطهرة والصابون بشكل مستمر.