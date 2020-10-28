شكرا لقرائتكم خبر عن غلق "الحديقة الوطنية" برأس محمد 5 أيام بعد هجوم "قرش" على 3 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد قطب مدير عام محميات جنوب سيناء، إن قرار غلق منطقة "الحديقة الوطنية" بمحمية رأس محمد بجنوب سيناء، بعد وقوع حادث هجوم سمكة القرش على 3 أشخاص خلال ممارستهم السباحة السطحية، مستمر لمدة 5 أيام أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تقييم الموقف، وبحث اتخاذ قرارات بمد الإغلاق للمنطقة أم تحديد الإغلاق فقط لمنطقة الحادث، بعد مرور تلك المدة.

وأضاف قطب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: إن محمية رأس محمد تنقسم إلى عدة مناطق، وقرار الغلق متعلق فقط بمنطقة الحديقة الدولية والمنطقة المحيطة لها، نظرا لوقوع المكان الذى شهد الحادث بها، مشيرا إلى استمرار مزاولة الأنشطة البشرية بباقى أجزاء محمية رأس محمد بشكل طبيعى.

كانت قد أجرت وزارة البيئة، خلال اليومين الماضيين تحقيقًا موسعًا لتوضيح ملابسات حادث تعرض ثلاثة أشخاص لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالقرب من منطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد، ما نتج عنه حدوث إصابات بهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وأوضحت التحقيقات أن الحادثة نتيجة هجوم من سمكة قرش من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء، والمُقدر حجمها بمترين تقريبًا.

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وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعليماتها بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم طبقًا لما هو متبع عالميًا في حالات هجوم أسماك القرش علي البشر، مشيرة إلى أنه إجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم على أشخاص آخرين خلال الأيام التالية للحادث، مبدية أسفها لما لحق بالمصابين من إصابات.