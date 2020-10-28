البابا تواضورس يلتقى سفير الدنمارك للتعارف بعد تعيينه الشهر الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم، دكتور سفين أولينج، سفير الدنمارك الجديد بالقاهرة.
وقالت الكنيسة إن زيارة السفير الدنماركى لقداسة البابا تأتى بهدف التعارف، بعد تعيينه الشهر الماضى سفيرًا لبلاده بمصر.
فى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، عرض نيافته على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالدير.
يذكر أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد عقد اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع مسؤولى القطاعات الخدمية والإدارية لمؤسسة القديس سمعان الخراز بالمقطم وقد عرض مسؤولو القطاعات أمام قداسة البابا ما تم إنجازه كلٌ فى القطاع المسؤول عنه، وكذلك الخطط الخاصة بالعام الجارى، حيث يأتى هذا الاجتماع فى إطار اهتمام البابا تواضروس، بتدبير وتنسيق الخدمة بكنائس قطاع المقطم.
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