شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة" تستجيب لشكوى من تراكم القمامة والصرف الصحى أسفل نفق الزهور بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل القارئ أندرو فايز عطا الله شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365، يتضرر فيها من تراكم القمامة والصرف الصحى أسفل نفق الزهور بعد المرج الجديدة، ما يعمل على انتشار الرائحة نتيجة اختلاط الصرف الصحى بالقمامة فضلا عن انتشار الحشرات الناقلة للعدوى.

وطالب القارئ فى شكواه بضرورة إزالة القمامة وصيانة الصرف الصحى حرصا على الصحة العامة.

من جانبها أكدت محافظة القاهرة أنها تواصلت مع مسئولى حى المرج لمعاينة المكان والتأكد من الشكوى والعمل على حلها والتواصل مع مسئولى شركة الصرف الصحى لحل المشكلة.

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تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365