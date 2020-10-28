شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تعود من جديد.. الأرصاد تكشف فرص أمطار خفيفة ومتوسطة تبدأ السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تنبؤ الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء، حيث كشفت عن تعرض السواحل الشمالية الغربية لفرص أمطار خفيفة غربا مع يوم الجمعة.

وأوضح تنبؤ هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض السواحل الشمالية الغربية أيضا لفرص أمطار خفيفة على متوسطة فى بعض المناطق مع يوم السبت، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووبعض المناطق من جنوب الصعيد.

ومع يوم الأحد تتعرض تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الوجه البحرى فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق، فضلا عن فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر.

أما مع يوم الإثنين ، كشف تنبؤ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض الوجه البحرى لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، تكون خفيفة لمتوسطة أيضا على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون خفيفة لمتوسطة أيضا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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وفيما يتعلق عن توقعات طقس الثلاثاء المقبل، فكشف تنبؤ هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق بالوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما تنتهى فرص الأمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وكشف تنبؤ حالة الطقس لـ 6 أيام قادمة عن انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة يصل مع يوم الثلاثاء المقبل ل 5 درجات عن اليوم ، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة مع يوم الثلاثاء المقبل 26 درجة .