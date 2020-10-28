محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بعث أحمد راشد محافظ الجيزة ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1442 هـ.

وجاء نص الرسالة، كالتالي:

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"الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات ويديم عليكم المزيد من التوفيق والتقدم وأن يكلل خطاكم دائماً بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطائكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور وزير الأوقاف والدكتور مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف داعيا المولى سبحانه أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

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