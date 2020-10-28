هل يمكن للطلاب في الخارج الاستفادة من منصات التعليم الرقمية؟.. طارق شوقي يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطلاب المصريين في الخارج يستطيعون متابعة القنوات التعليمية ومنصة البث المباشر و"إدمودو" والدروس الإلكترونية والكتب التفاعلية ومنصة التعليم المصري.

وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أنه في الوقت ذاته لا يستطيعون رؤية منصة "ذاكر" أو منصة المرحلة الثانوية حفاظًا على الملكية الفكرية لمحتوى بنك المعرفة المصري.

أطلقت وزارة التربية والتعليم قناة فضائية مخصصة للتعليم تحت مسمى "مدرستنا"، على القمر الصناعي نايل سات، من خلال تردد: ١٢٣٠٣ أفقي/ معدل الترميز: ٢٧٥٠٠/ معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

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وتذيع قناة "مدرستنا" محتوى المواد التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا"، وذلك من خلال تقسيم جداول حصص على القناة في مواعيد وأيام محددة.

كما أنه سيتم إرسال قناة فضائية موازية لمقررات السنوات الأولى (كي جي 1، كي جي2) وحتى الصف الثالث الابتدائي والمرحلة الثانوية يوم 15 نوفمبر.

كما أعدت الوزارة مجموعة من المصادر الرقمية الإضافية؛ للمساعدة في التحصيل العلمي للطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ورئيس قطاع التعليم، أن القنوات التعليمية والمصادر الرقمية، أصبحا مصدرًا أساسيًّا في تعليم الطلاب، مؤكدًا أن الوجود في المدرسة من أجل مناقشة المعلمين في ما تلقاه الطالب عبر الوسائل التعليمية الأخرى، مشددًا على أنه تم انتقاء أفضل المعلمين؛ للقيام بشرح الدروس للطلاب.