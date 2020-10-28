برلماني يطالب بالاستعانة بالأبحاث العلمية في الاستفادة من قش الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالاستفادة من الأبحاث العديدة حول الاستفادة من قش الأرز وسائر المخلفات الزراعية والتى يقدرها البنك الدولى بنحو 20 مليار جنيه نخسرها بسبب عدم استغلال المخلفات الزراعية، وأن مصر يمكن أن تستغلها لصالحها، وهذه الخسائر تأتى فى صورة غير مباشرة، لأن حرق المخلفات يسبب انبعاثات حرارية والأدخنة تضر بالصحة، كما أنها تؤثر على السياحة، ويمكن توفير هذه الأموال، بل وتحقيق مكاسب أكبر إذا تم استغلال المخلفات بشكل علمى.

وأشار النائب، في بيان له اليوم، إلى أن الفلاح يقع في حيرة كل موسم تجاه قش الأرز، فإذا حرقه تعرَّض للغرامة بموجب قانون البيئة لما يسببه الحرق من إضرار بالبيئة، وإن تركه في الأرض تعرَّض للغرامة بموجب قانون الزراعة لما يسببه تركه من تبوير للأرض الزراعية، وتبلغ كمية قش الأرز المنتجة سنويًّا حوالي 3.6 ملايين طن، كما نعاني في الوقت ذاته من أزمة مياه الصرف الصحي، ومن هنا جاءت فكرة استخدام قش الأرز في معالجة مياه الصرف، ما يجعلها قابلةً للاستخدام".

وأكد النائب أن أبحاثا عديدة فى جامعاتنا ومراكزنا البحثية أكدت أن قش الأرز يمكن تحويله من سحابة سوداء إلى ثروة باستخدامه في تصنيع الأخشاب والورق وزراعة عيش الغراب، وتوليد الطاقة، وتصنيع طوب للبناء بخلط القش مع الأسمنت، وكل ما سبق توجد أبحاث علمية خاصة به ونفذته دول بالفعل، ولكن تطبيقها في مصر يواجه صعوبات لأسباب تتعلق بالتشريعات، مثل كود البناء المصري الذي لا يعترف بالمخلفات، والتشريعات الخاصة بالطاقة وسياسات دعم الطاقة، وتداخُل الاختصاصات بين الجهات التنفيذية والعلمية، ومن هنا تأتي أهمية إقامة مهرجان قش الأرز سنويًّا، وتحديدًا في نهاية شهر نوفمبر، بحيث تلتقي من خلاله كل الأطراف الفاعلة، ممثلةً في المزارعين والباحثين ورجال الصناعة والمستثمرين.