الهضيبي: كلمة السيسي في ذكرى المولد النبوي دعوة للسلام واحترام رموز كل الديانات

محمد اسماعيل - القاهرة - هنَّأ الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والحكومة والشعب المصري أجمع، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصر والمسلمين جميعًا بالخير واليمن والبركات.

وقال الهضيبي، في بيان له اليوم الأربعاء، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف، جاء شاملًا وكاملًا ويُعد دعوة إلى السلام والتعايش السمح على الصعيد العالمي، واحترام وتقدير مكانة رموز كل الديانات السماوية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما حدث خلال الأيام الماضية نتيجة فعل فردي لا يمثل الإسلام والمسلمين، من قِبل أحد الأفراد نتج عنه حملات مسيئة إلى رسول الإسلام محمد، صلى الله عليه وسلم، يؤذي مشاعر ما يزيد على 1.5 مليار مسلم حول العالم.

وأشار الدكتور ياسر الهضيبي إلى أن شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء لا الهدم، فقال الله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" وليس للمسلمين فقط، لافتًا إلى أن مقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد من خلال السماحة واليسر وليس التشدد والعسر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية نشر الوعي السليم والفهم الصحيح لسيرة الرسول الكريم وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، على مستوى العالم كله، مشيدًا بإعلان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إطلاق منصة عالمية للتعريف بتعاليم الإسلام السمحة وسيرة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم.