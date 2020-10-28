"الإنتاج الحربي" ومحافظ الغربية يتعاونان لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي إن الهدف الرئيسي من توقيع عقدي تعاون مع محافظة الغربية هو تنفيذ عدد من المشروعات التنموية لصالح المحافظة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقدَي تعاون، شهدها المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ومحافظة الغربية.

وقام بتوقيع العقدَين الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأضاف مرسي أن هذا التوقيع يأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع في شهر مارس الماضي بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومحافظة الغربية؛ بهدف تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لبعض الأراضي التي تدخل في نطاق الحيز الجغرافي لمحافظة الغربية، بهدف تطويرها بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة، وذلك من خلال استغلال بعض الأراضي (البوريفاج، المرور القديم، الدلنجات، قرية كتامة)؛ لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.

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وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه سيتم في إطار توقيع هذين العقدين إنشاء وتسويق وإدارة مشروع استثماري عبارة عن فندق ومجمع مطاعم في أرض "المرور القديم"، وإقامة مشروع استثماري على "أرض البوريفاج" عبارة عن جراج ثلاثة أدوار تحت الأرض ومول تجاري ومستشفى تخصصي ومبنى إداري، وذلك من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، إن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي؛ للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع مختلف الجهات، والتي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد؛ بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توجيه كل الإمكانات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الغربية؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.

ومن جانبه، أشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى وجود تعاون مثمر بين الجانبَين في مختلف المجالات، وأن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

وأكد رحمي أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المنوط بها إقامة وإدارة المشروعات المشتركة تمتلك خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقًا لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات، مؤكدًا أنه يتم عقد لقاءات دورية بين مسؤولي الجانبين؛ لمتابعة المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشتركة، وتحديد أولويات وأوجه تعزيز التعاون.