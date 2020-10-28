برلماني يشيد بموقف المؤسسات المصرية في مواجهة الإساءة إلى الرموز الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالموقف المصري أثناء الاحتفال الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، من الرد على الإساءة إلى الرسول الكريم، والتأكيد أن مكانة النبي لا يستطيع أن يمسها أحد بقول أو فعل.

وأكد النائب موقف الرئيس الرافض لأي أعمال عنف أو إرهاب تصدر من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز الدينية المقدسة، مشيرًا إلى أنه علينا الاقتداء بتعاليم الله في السلام مع الآخر والتعايش السلمي دون التغوُّل على حق أحد.

وأشار أبو العلا إلى أن المؤسسات الدينية في مصر تلعب دورًا محوريًّا في مواجهة المفاهيم الخاطئة، وكذلك العمل على نشر صحيح الدين، بعيدًا عن أي تزايد أو تفريط، قائلًا: علينا الاستمرار في العمل من أجل استكمال تصحيح الخطاب الديني لمواجهة كل أشكال التطرف والأفكار الهدامة.

وطالب عضو مجلس النواب كل مؤسسات الدولة بالإسراع في تنفيذ ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على بناء الوعي؛ حتى يتمكن الجميع من مواجهة كل التحديات، لا سيما في ظل انتشار العديد من المشكلات الفكرية والشائعات التي تثير الفتن في المجتمع.