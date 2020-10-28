تمت المهمة بنجاح.. السيطرة على حريق مخزن خردة بـ"دائري صفط اللبن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: كُللت جهود رجال الحماية المدنية بالجيزة بالنجاح، وأمكن السيطرة على حريق اندلع بمخزن خردة وقطاع غيار سيارات بجوار نزلة الدائري بمنطقة صفط اللبن، الأربعاء. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء مدعومين بـ3 خزانات مياه إحداها استراتيجي سعة 35 طنا بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب. Advertisements وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط موقع الحريق، لتسهيل مهمة رجال الإطفاء، والحفاظ على سلامة الأرواح. ويحاول رجال الحماية المدنية بالجيزة محاصرة مصدر النيران وسط صعوبة في السيطرة على الحريق؛ بسبب كميات الزيوت والشحوم الناتجة عن انصهار الخردة قبل أن تنجح جهودهم في السيطرة على الحريق. وبجري رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد ألسنة النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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