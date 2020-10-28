استولى على 46 طن نخالة خشنة.. ضبط المدير المسئول عن أحد المطاحن بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن أحد المطاحن بالقليوبية، لتعبئة شكائر النخالة الخشنة بأوزان خلاف المدونة عليها بغرض الاستفادة من فرق الأوزان والاتجار بها ب السوق السوداء .
كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام المدير المسئول عن الإنتاج بأحد المطاحن، بتعبئة شكائر النخالة الخشنة بأوزان خلاف المدونة عليها، بغرض الاستفادة من فرق الأوزان والاتجار بها في السوق السوداء ، وتحقيق أرباح غير مشروعة من قِبل موظف عام.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطحن المشار إليه، وتبين وجود 1150 شيكارة نخالة خشنة، وزن الشيكارة 40 كيلوجراما بإجمالي 46 طنا.
وبمراجعة أوزان شكائر الردة، تبين نسبة عجز عن كل شيكارة بكمية قدرها 2,756 كيلو جرام، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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