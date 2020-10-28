الأمن الاقتصادي: ضبط 1743 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1743 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و12574 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 192 قضية فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة، وفي مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1151قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).
كما أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط (2 قضايا متنوعة).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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