شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي تناقش توقيع بروتوكول للتعاون البيئي مع الإدارة المركزية لميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء،مع اللواء سامح على عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا توقيع بروتوكول للتعاون البيئي وحماية المدينة من مخاطر السيول وتحسين جودة الهواء وحمايته من التلوث.

أوضحت «رئيس المدينة» أن هدف الاجتماع هو الوصول لصياغة بروتوكول تعاون للمشاركة في الأنشطة والمشروعات البيئية المختلفة لحماية البيئة المصرية ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين .

و ناقشت «المغربي» جهود ميناء سفاجا والوحدة المحلية في حماية البيئة ومواجهة الأخطار من خلال متابعة التزامات الشركات المتعاملة مع الميناء بالاشتراطات البيئية وزيادة المساحات الخضراء بالموانئ والتأكيد على الالتزام بالقواعد الارشادية للبيئة.

وأشارت «رئيس المدينة» إلى ضرورة الاهتمام باعمال الرصد البيئي الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء والمسطح المائي داخل الميناء ووضع خطة يومية للمرور على مخازن الشركات وتحديث خطة الطوارئ لحوادث التلوث البيئى.