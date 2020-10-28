شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تلتقي وفد من الصيادين لتذليل العقبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، عدد من المشكلات التي تواجه الصيادين من أصحاب مراكب «الحسك» خلال لقائها بممثلين عنهم، اليوم، حيث حرصت المحافظ على الاستماع إلى كافة المشكلات التي تواجه الصيادين خلال الفترة الأخيرة، كما بحثت كافة المحاور الخاصة بتذليل هذه العقبات.

من جانبها، قالت محافظ دمياط في تصريحات صحفية، أنه قامت بالاتصال هاتفيا بالدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة آليات وضع حلول مناسبة لما ذكره الصيادين في مطالبهم وتيسير الإجراءات الخاصة بهم مع الهيئة العامة للثروة السمكية، لافتة أن الوزير أكد أنه سيتم وضع حلول لتلك المشكلات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وفى هذا السياق أشارت المحافظ إلى حرص الدولة وأجهزتها المختلفة على حماية حقوق الصيادين وتقديم الدعم اللازم لهم وتنمية قطاع الثروة السمكية..