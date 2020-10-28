شكرا لقرائتكم خبر عن العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.. ندوة إرشادية بالأسبوع الثقافي للاقتصاد المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل اليوم كلية الإقتصاد المنزلي جامعة المنوفية فاعليات اليوم الثانى لاسبوع الثقافى البيئي للكلية، الفاعليات برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ومقرر الندوات الاسبوع تحت شعار «بيئة نظيفة .....مجتمع اجمل» بدأت الفاعليات بندوة حول «الحظر المنزلي في زمن كوفيد ١٩وأثرة على الصحة البيئية» ألقتها الدكتورة سلوى ناصر،ندوة أخرى عن «التغذية والمناعة» للدكتورة وفاء رفعت،

كما نظمت الكلية ورشة عمل بعنوان «إعادة التدوير لعمل بعض مكملات ملبسية» حاضرت فيها كل من الدكتورة رانيا هيكل والدكتورة إيمان رأفت، وأختتمت بندوة حول «الملابس وعلاقتها بخطر الإصابة بسرطان الثدي وبعض الأمراض الاخري» للدكتورة سكينة أمين. حضر الفاعليات وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من طلاب الكلية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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