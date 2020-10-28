شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة الخميس.. والعظمى 31 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد. والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي. وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من: 75. 1: 1، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «31- 21»، الإسكندرية «29 – 19»، قنا «37- 21»، الأقصر «38– 23»، أسوان «38 – 22». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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