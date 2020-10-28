شكرا لقرائتكم خبر عن «المولد النبوي الشريف.. دروس وعبر».. ندوة بـ«حقوق المنوفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق جامعة المنوفية ندوة بعنوان «المولد النبوي الشريف.. دروس وعبر»، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، حاضر فيها فضيلة الشيخ حسام الشتيحي، وذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

وفي بداية الندوة، تناول «الشتيحي» المقدمات التي صاحبت مولد الرسول عليه السلام من كرامات إنسانية وإرهاصات وإفاضات ربانية ونورانية، وبعثته عليه السلام وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور وإعلانه لكلمة الله تعالى وشريعته ونشر تعاليمه السامية في الدنيا والآخرة.

كما أشار إلى أن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس وتطرق إلى كرامات النبي الكثيرة، وتناول في نهاية كلمته مقدمات رحيله عليه السلام عن عالمنا.