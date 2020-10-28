شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تلتقي مستأجري رأس البر لبحث تخفيف تداعيات أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط،اليوم، ممثلين عن مستأجرى بعض المواقع التي كانت مطروحة بالمزاد العلنى بمدينة رأس البر، حيث حضر اللقاء المستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ووليد الشهاوى وعلى البيومى نائبى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة والدكتور على كامل مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام.

حيث استمعت المحافظ إلى كافة المقترحات والمطالب التي تقدم بها المستأجرين لتخفيف الأعباء الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالقطاع السياحى جراء أزمة كورونا..

وأكدت محافظ دمياط أنه سيتم دراسة كافة المقترحات لبحث آليات وضع حلول مناسبة لتلك الأزمة التي أثرت بالسلب على نظام تشغيل تلك المواقع وتحقيق مطالبهم بما لا يخالف القوانين واللوائح المُنظمة لذلك، مشيرة إلى حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على دعم العاملين بهذا القطاع والتخفيف عن كاهلهم والذا بدا واضحًا بالقرارات التعويضية والخطوات التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية لتخفيف الآثار السلبية التي أثرت هذا القطاع بعد تفشى فيروس كورونا المستجد..