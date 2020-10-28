شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يهنئ السيسى والشعب المصري بذكرى المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

جاء نصها: «يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة كفرالشيخ في هذه المناسبة الإسلامية العظيمة بأصدق التهانى وأسمى آيات الاحترام بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف«، داعياً المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من تنمية وازدهار وتقدم في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وعلى شعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث محافظ كفرالشيخ، برقيه تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، وفضيلة الدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

ويتقدم محافظ كفرالشيخ، بخالص التهنئة لأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تواصل مصرنا مسيرتها نحو المزيد من التقدم والرخاء.