شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يهنئه بالمولد النبوي الشريف وجاء فيها:

يسعدني أن أبعث إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة أعضاء الحكومة والسادة المحافظين ومحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين وأبناء محافظة كفرالشيخ، وجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات.. داعيا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من تنمية وازدهار وتقدم في ظل قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة في برقيته اصطفاف جامعة كفرالشيخ بكل كوادرها وجميع منسوبيها صفًا واحدًا خلف رئيس الجمهورية في معركة تعزيز الانتماء الوطني والوعي.