شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يعلن إنشاء مجلس بحثي للحاصلين على جوائز الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،عن تشكيل مجلس علمي من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في مختلف المجالات، وذلك بجلسة مجلس الجامعة رقم 189 بتاريخ 28/10/2020 بحضور نواب الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس .

وأضاف رئيس الجامعة، أن المجلس سيكون تحت إشراف الدكتور علاء عبدالحليم الأستاذ بكلية الطب، وأن الهدف من إنشائه هو الاستفادة من تلك الخبرات البحثية الفائقة ورؤيتهم العلمية في وضع الخطط والاستراتيجيات العلمية والبحثية لتطوير الجامعة.

وتعد جامعة بني سويف من أوائل الجامعات المصرية التي تشكل هذا المجلس إيمانا منها بأهمية دور العلم والبحث العلمي