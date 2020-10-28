شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة طبية لأكثر من 88 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بمحافظة الشرقية، أعمالها تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، تم من خلالها فحص ٨٨٣٨٣ طفل حديثي الولادة حتي الآن، وذلك من عمر يوم وحتي ٢٨ يوم من خلال الأجهزة السمعية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص ٢ مليون، ٦٠٠ ألف طفل حديثي الولادة على مستوي الجمهورية، وعدد ١٥٠ ألف طفل على مستوي المحافظة خلال عام، والتي إنطلقت بالمحافظة منذ شهر نوفمبر الماضي، ويتم العمل بالمحافظة من خلال ١٥٠ مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ١٩ إدارة صحية بالمحافظة بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة أنه يتم فحص الأطفال بجهاز الانبعاث الصوتي، وفي حالة عدم الاجتياز يتم فحصه مره أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الإجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمي، وفي حالة الإحتياج لعملية جراحية مثل «زراعة القوقعة» يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.