شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة تثقيفية وتربوية وورش عمل للطلاب بالأسبوع الثقافي الثامن بنوعية المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بأن فاليات الأسبوع الثقافي البيئي الثامن بكلية التربية النوعية تضمنت عددًا من الندوات التربوية والتوعوية والورش الفعالة للطلاب.

وتناولت الفاعليات ندوة توعوية حول تنمية الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي حاضرفيها الدكتور جمعة حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والتي تهدف إلى وتفعيل دور شباب الجامعة في المشاركة البيئية، ومساعدة الآخرين بجانب رفع الوعي العام فيما يتعلق بالسلوكيات العامة والمحافظة على البيئة، إضافة إلى تقوية وتعزيز روح الانتماء لدى الشباب لمجتمعاتهم، وغرس الشعور بالانتماء الصادق للبيئة في النفوس.

كما شملت الفعاليات ندوة حول البصمة البيئية والإقتصاد الأخضر حاضر فيها الدكتورة نهاد رصاص الاستاذ المساعد بقسم الاقتصاد المنزلي والتي هدفت إلى ترسيخ فوائد الاقتصاد الأخضر حيث يُساعد الاقتصاد الأخضر على تعزيز إمكانية التكيّف مع المخاطر والضغوط البيئية، كما أنّه يُساعد على الحدّ من الفقر، فهو يزيد من إمكانية وصول المجتمعات إلى بيئة آمنة ونظيفة.

كما تناولت الفعاليات ندوة حول التواصل وفن إدارة الحوار حاضر فيها الدكتور هناء السيد رئيس قسم الاعلام التربوي والدكتور عبدالخالق الزقزوقي والدكتور هشام رشدي الاساتذه المساعدين بذات القسم، وتناولت الندوة إلى آداب الحوار الذي يدور بين شخصين أو أكثر، ضمن مجموعة من الآداب التي يجب على الجميع الالتزام بها أثناء الحوار، وذلك لينتج عنها حوار ناجح ومنتج. إلى جانب تنظيم ندوة حول آداب وأخلاقيات التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي حاضر فيها والدكتوره غاده ربيع خليفه المدرس بقسم التكنولوجيا.

وعقدت ورشة حول الحريق وسطح الشكل الخزفي قام بتنفيذها الدكتور علاء الدين نظمي المدرس بقسم التربيه الفنية وورشة أخرى حول تصميم مجلة الحائط قام بتنفيذها الدكتورة ولاء عبدالله بقسم الاعلام التربوى.

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