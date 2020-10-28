شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تنظم اختبار تأهيلي لطلبة الدكتوراه بكلية التربية الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي لجنة الاختبار التأهيلي لطلبة الدكتوراه بكلية التربية الرياضية، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.

ضمت اللجنة كلا من الدكتور نادر مرجان عميد كلية التربية الرياضية للبنين لأبوقير الأسبق، والدكتور إبراهيم البرعي عميد كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج، والدكتور مجدي حسن يوسف عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين شعبة الإدارة الرياضية والأستاذ بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود فاروق صبرة، رئيس قسم علوم الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، والدكتور إبراهيم حسين أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط.

وجه رئيس الجامعة تعليماته بتوفير سبل الرعاية لأعضاء اللجنة لتسهيل مهام عملهم داخل جامعة جنوب الوادي، وتمنى لكافة طلبة الدكتوراه المتقدمين للاختبار التأهيلي في هذه اللجنة دائم التوفيق ومشيدا بجهودهم في نيل الدرجات العلمية.

وقد أجرى الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية لأعمال لجنة اختبارات التأهيل لطلبة الدكتوراه وأشاد بالتنظيم الجيد، وبحسن إدارة اللجنة لمثل هذه الأمور.

وشارك الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة وعميد كلية التربية السابق في اللجان الامتحانية لأعمال التأهيل لطلبة الدكتوراه، والذي أشاد بطلاب الدكتوراه، وحثهم على الاستمرار في جهودهم للبحث العلمي.

وأشار عميد كلية التربية الرياضية، أنه قد شارك في هذه الاختبارات عدد 5 طلاب منهم 4 طلاب مدرسين مساعدين بالكلية وطالب من الخارج يمثلون أقسام التدريب الرياضي وقسم المناهج وطرق التدريس وقسم الإدارة الرياضية وقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية وقسم علوم الصحة الرياضية.

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