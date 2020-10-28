شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تكرّم الموظفين المحالين للمعاش وفريق الكرة بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم مجلس جامعة بنى سويف، الموظفين المحالين للمعاش، وفريق كرة القدم من العاملين بالجامعة بعد حصولهم على بطولة المصالح الحكومية على مستوى المحافظة.

جاء التكريم خلال ترؤس المحافظ لجلسة مجلس الجامعة رقم 189 وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وكان مجلس الجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن، بدا بتكريم الموظفين المحالين للمعاش وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة طوال السنوات الماضية خلال العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس ،وبعدها كرم فريق العاملين لحصوله على بطولة المصالح الحكومية في كرة القدم على مستوي محافظة بني سويف وصعوده لبطولة الجمهورية 2020.

وأشار الدكتور منصور أن الجامعة حريصة على دعم مختلف الأنشطة وتشجيع المواهب ليس فقط لدي الطلاب بل العاملين أيضاً، وأن الجامعة ليست مقرا للعمل فقط وإنما تعد متنفسا للعاملين لإبراز وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل ككل.

وأكد رئيس الجامعة أن هناك مقترح لإقامة دورى لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

كما تم تكريم أحمد محسن مبارك صاحب مؤسسة محسن مبارك الخيرية وعضو مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بنى سويف، نظراً لجهود المؤسسة مع الجامعة خلال جائحة فيروس كورونا وتبرع المؤسسة لمرضى العزل بالمدينة الجامعة.

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