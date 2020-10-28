شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل بشأن مصير شقيق «رضيع طوخ» المتوفي جوعًا بسبب إهمال والديه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد صبرى عثمان مدير خط النجدة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة أن المجلس يتابع قضية وفاة رضيع طوخ بالقليوبية والذى تركاه والده مدة 9 أيام بالمنزل وحيدا دون طعام أو شراب حتى مات جوعا مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحصول الوالدين على عقابهما الرادع جزاء لما قاما به.

وأضاف «عثمان» في تصريحات صحفيه أن المجلس القومى للطفولة حصل على تعهد من جدة رضيع طوخ الذي توفى من الجوع، حتى يتم إيداع حفيدها الأخر مروان «شقيق الرضيع المتوفى» بحضانتها وتحت رعايتها، بدلا من إيداعه بدر رعاية حفاظا على الطفل.

وقررت نيابة مركز شرطة طوخ حبس كلا من «ع ح» 28 عاما عامل وزوجته «ا ش ع» 24 عاما ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببهما في وفاة نجلهما الطفل «أنس» 4 أشهر بعدما تركاه دون إطعام لمدة 9 أيام كاملة حتى مات جوعا.

وتلقى العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بلاغا من «ع ح» عامل باكتشافه وفاة نجله الطفل «أنس» 4 أشهر داخل الشقة سكنه وعدم تواجد زوجته والدة الطفل وتدعى «ا ش ع» 24 عاما ربة منزل، مؤكدا في بلاغه أنه توجد خلافات مع زوجته وقيامه بالمبيت بمحل عمله لعدة أيام متواصلة على إثر تلك الخلافات ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله وأتهم زوجته بالإهمال وترك نجلهما دون رعاية والتسبب في وفاته.