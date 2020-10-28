شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ جنوب سيناء ضمن أفضل ٣٠ قصة نجاح للمرأة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم منتدي المرآة المصرية الذي عقد بالقاهرة ٢٦ اكتوبر الجاري المهندسة ايناس سمير حافظ نائب محافظ جنوب سيناء ضمن افضل ٣٠ قصة نجاح للمرآة المصرية كقيادة شابة حققت نجاح منذ تم اختيارها نائب المحافظ جنوب سيناء

وتعتبر نائب محافظ جنوب سيناء من القيادات الشابة التي اثبتت كفاءة على ارض الواقع، وهي حاصلة على بكالوريوس الهندسة المعمارية بامتياز مع مرتبة الشرف ودبلومة إدارة المشروعات من الجامعة الامريكية وماجستير التصميم العمراني والحضري من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بعنوان «تاثيرات التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتحولات السياسية على الفراغات العمرانية الخضراء

وقد انتهت المهندسة ايناس سمير من تسجيل النقطة البحثية الدكتوراة من هندسة حلوان ٢٠١٨ بعنوان «إدارة اصول الدولة العمرانيه في ظل وجود العاصمة الإدارية الجديدة

وتملك المهندسة ايناس سمير الكثير من الخبرات حيث شغلت وظيفة المهندس المالك لمشروع إعادة تصميم المجالس التخصصية وخبيرة تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيه وشاركت ضمن فريق عمل إدارة الازمات لمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ

وشغلت ايضا موقع مساعد رئيس فريق عمل اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي للمعهد العالي للهندسة بالشروق وكذلك مدرس مساعد لنظم المعلومات الجغرافيه بالاكاديميه العربية للعلوم والنقل البحري بالقرية الذكية

كما حصلت على العديد من الجوائز ابرزها افضل مشروع عام ٢٠٠٩ عن مشروع مخطط القاهرة والمركز الثاني لمشروع المدن الجديدة

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والحصول على المركز الثاني مكرر عام ٢٠١٥ عن مشروع المدن الجديدة حول قناة السويس وكذلك الحصول على جائزة الهرم عام ٢٠١٢ لمشروع توفير الطاقة الافضل لتحقيق الاستدامة وجائزة المعيد المثالي باكاديميه الشروق