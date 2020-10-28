شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بني سويف يوافق على 24 منحة دراسية مقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس جامعة بنى سويف، اليوم، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على قبول 24 منحة دراسية مقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة، تخصص لأبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والعاملين وذوى الاحتياجات الخاصة من أوائل الثانوية العامة والدبلومات.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ جلسة مجلس الجامعة رقم 189، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
وأكد الدكتور منصور أن المنح سيتم توزيعها على الكليات المختلفة بالجامعة طبقا للشروط والضوابط ويشترط التفوق رياضيا أو دراسيا للحصول على المنحة، موجهاً الشكر إلى أعضاء مجلس الشيوخ لدورهم لتقديم الدعم إلى جميع الطلاب بالجامعة.
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