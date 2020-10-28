شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاق الرئيس تلفت انتباه إمام السيدة نفيسة خلال تكريمه بحفل المولد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بالقاهرة، وأحد العلماء الذين كرمهم اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، إن أكثر ما لفت انتباهه اليوم هو الذوق الرفيع من الرئيس السيسى حينما قال له يمكن له خلع الكمامة.

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وأضاف الجمال لليوم السابع: "قلما نجد مسئولا وخاصة إذا كان بحجم الرئيس السيسى يحمل كل هذا الذوق والأخلاق، وهو نفسه قال فى كلمته إن السيادة فى النهاية لأصحاب الأخلاق الحميدة".

وأكد إمام مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، أنه وجميع أئمة وزارة الأوقاف كما قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على قلب رجل واحد يسعون لتجديد الخطاب الدينى خاصة مع ذكرى ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمبيلاده يتجدد الأمل والوعى.