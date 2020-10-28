شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المراكز الإسلامية بالخارج: كورونا منعتنى من حضور تكريمى من الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عيد على خليفة، مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إيجابية إصابته بفيروس كورونا منعته من حضور حفل المولد النبوى الشريف وتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف خليفة لليوم السابع، أن الدكتور هشام عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تسلم عنه التكريم، مؤكدا أنه يتلقى العلاج الآن، وأن تكريم الرئيس السيسى للعلماء بشكل عام وله بشكل خاص يزيده رغبة ويزيد مسئوليته كرجل دين فى تعريف الناس بسماحة هذا الدين.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هنأ المكرمين فى احتفال المولد النبوى الشريف، كما شكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريمهم، وهم كل من:-

1. الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الأسبق، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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2. الدكتورة مها عقل عميدة طب الأزهر بنات الأسبق ورئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

3. عبد الحكيم بهجات وكيل وزارة الأوقاف السابق لشئون البر والأوقاف.

4. الشيخ على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها وأرضاها).

5. الشيخ على عمر عبد الفتاح إمام وخطيب بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

6. الدكتور عيد خليفة مدير إدارة المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.