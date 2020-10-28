شكرا لقرائتكم خبر عن "المهن الطبية" تعلن توقف خدمات الاتحاد اعتبارا من الغد حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، توقف الخدمات بكافة إدارته، غدا الخميس، على أن يتم استئناف العمل بالاتحاد يوم الأحد 1 نوفمبر 2020، بسبب إجازة بمناسبة المولد النبوى الشريف، وهنأ اتحاد المهن الطبية، كافة أعضائه والأمة الإسلامية بمولد النبوى الشريف.

من ناحية أخرى، شهد مشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، منذ فتح باب الاشتراك لأول مرة والتجديد والإضافة لعام 2021، فى الأول من أكتوبر 2020، إقبال كبير من الأعضاء، حيث بلغ إجمالى الاشتراكات خلال 27 يوم، حوالى 12 ألف اشتراك.

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وأهاب مشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية، كافة الأعضاء، حفاظا على صحتهم تجديد الاشتراك عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج، أو من خلال حساب بنك مصر باسم مشروع علاج الأطباء رقم: 240- 1- 122.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تبدأ الاستفادة أول يناير 2021.