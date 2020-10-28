شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المراكز الإسلامية بالخارج: تكريم الرئيس يعكس ثقته فى علماء الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عيد على خليفة، مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى كرمه الرئيس السيسى اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، إن هذا التكريم يعكس ثقة الرئيس السيسى فى علماء وزارة الأوقاف خاصة فى هذه المرحلة الحرجة التى تحتاج إلى تجديد الخطاب الدينى.

Advertisements

وأضاف خليفة لليوم السابع، أننا فى حاجة إلى تجديد الخطاب الديني بما يواكب العصر ومستجداته لأنه أصبح غاية فى التعقيد فى شتى المجالات ويحتاج إلى علماء ينظرون بعين للنص المقدس والأخرى للواقع فى ظل معطيات العلوم الحديثة وهو ما يتم فى وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد الدكتور عيد على خليفة، مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه كما أن تكريم الرئيس يعكس ثقته فى علماء الأوقاف فهو أيضا يزيد من واجبهم ومسئولياتهم تجاه الدين وتجديد الخطاب الديني وتصحيح صورة الإسلام.