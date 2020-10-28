شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توجه فريق التدخل السريع بإنقاذ سيدتين مصابتين باضطرابات نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى إنه بناء على البلاغات الواردة للفريق على الخط الساخن للوزارة 16439، الذى يفيد بوجود سيدتين تعانين من اضطرابات نفسية، الأولى بحى العجوزة والثانية بحى الدقى بالجيزة وتقومان بإيذاء المارة وعرقلة الحركة المرورية بالشوارع، وقد توجه الفريق لأماكن تواجد السيدتين المذكورتين وأجرى دراسة حالة لهن.

وتبين أن السيدة الأولى تبلغ من العمر 35 عاما وتقيم بالشارع منذ شهر ولديها بطاقة رقم قومى وهى من مواليد محافظة القاهرة حى السلام، والسيدة الثانية تبلغ من العمر 55 عاما وليس معها أى أوراق تثبت شخصيتها وتقيم على إحدى أرصفة شارع جامعة الدول العربية منذ أسبوعين ،وقد نسق الفريق مع مأمورى أقسام شرطة الدقى والعجوزة بالجيزة لمرافقة الفريق أثناء تعاملة مع الحالات.

كما نسق الفريق مع مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإخطار مستشفى العباسية للإمراض النفسية والعصبية لاستقبال السيدتين لتلقى الرعاية الطبية وتم نقلهن بسيارات إسعاف حيث خضعوا لفحص طبى ونفسى شامل وتم حجزهن بالمستشفى.



