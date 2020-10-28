شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 297 كيلو لحوم ودواجن فاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أنه تم مصادرة 297 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وتحرير 7 محاضر لأصحاب محال الجزارة والمطاعم التى تم ضبط اللحوم بحوزتهم، كما تم فحص واستلام 9 طن و600 كيلو جرام لحوم ودواجن قبل دخولها إلى المستشفيات، فى آخر 10 أيام من الشهر الجارى.

وأضافت مديرية الطب البيطرى بالجيزة أنه تم ذبح 2.825 طن لحوم بالمجازر، فى الفترة من 21 حتى 27 من الشهر الجارى، بالإضافة إلى ذبح 252050 دواجن خلال نفس الفترة.

وأشارت المديرية إلى أنه في إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، تم سحب 7 عينات من مزارع المحافظة، وتم تحصين 18980 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، كما لم يتقدم أحد للحصول على تصاريح لبيع الطيور الحية.

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وفى السياق أكدت المديرية أنه لا يوجد أي حالات اشتباه إصابة بالحمى القلاعية بالماشية على مستوى المحافظة، ولا يوجد أي حالات نفوق بالمرض، كما بدأت الحملة القومية للتصحصين ضد الحمى القلاعية وتم تحصين 10621 رأس ماشية "تطعيمات الحمى القلاعية والودى المتصدع"، كما تم تحصين 220 رأس ماشية ضد جدرى الماشية.

وفى مجال الصحة العامة تم مكافحة 180 كلب ضال والتخلص منهم بمعرفة هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، كما تم إجراء عمل اختبارات بروسيلا لـ260 رأس ماشية كذلك تحصينات بروسيلا لـ85 رأس ماشية، وإجراء اختبارات الدرن لـ203 رأس ماشية .