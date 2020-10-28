شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد بحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، موقع بحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية، والتي تضم 3 بحيرات على مساحة 72 فدانا، حيث تبحث المحافظة إنشاء محطة لمعالجة المياه واستغلالها في زراعة الغابات الشجرية بالمنطقة على مساحة 77 فدانا.

جاء ذلك بحضور المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية، والمهندسة شدا ابراهيم، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية. أكد المحافظ أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال لقائه الأخير عبر تقنية الفيديو كونفرانس، هيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة تنفيذ مشروع لحل مشكلة بحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية، كما وجه بسرعة الانتهاء من عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير التمويل اللازم لها.

وأوضح «القاضي» أن مشروعات قطاع الصرف الصحي شهدت من 2014، تنفيذ 73 مشروعاً بإجمالي تكلفة 3.2 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 42 مشروعاً، وجار تنفيذ 31 مشروعاً حالياً، لافتاً إلى أن جميع مدن المحافظة أصبحت مشمولة بخدمات الصرف الصحي بإستثناء بعض الأحوزة العمرانية الجديدة والكتل والتجمعات السكنية المُتاخمة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي المنيا والغابة الشجرية الثنائية بطاقة 90 ألف م3/يوم، وتم الإنتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي دير العذراء بجبل الطير، بطاقة 7.5 ألف م3/يوم، وجار تنفيذ 12 مشروعاً للصرف الصحي بالعديد من مراكز المحافظة.

وخلال جولته بالمنطقة الصناعية، تفقد المحافظ مصنع بافلي وود للأخشاب وتابع المحافظ حجم العمل بالمصنع، والذي يقوم بتوريد معظم المنتجات لمشروعات العاصمة الإدارية، وأثنى المحافظ على حجم العمل بالمصنع وجودة المنتجات، كما وجه بتوفير كافة أوجه الدعم لجميع المستثمرين الجادين بالمنطقة الصناعية للعمل على فتح المزيد من المصانع وتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية.

وأضاف أن المحافظة بدأت في إعادة تشغيل عدد من المشروعات المتعثرة، حيث جار تشغيل عنابر تربية الدواجن والمجزر النصف آلي بالمنطقة الصناعية، وكان العمل متوقفاً به منذ 2010، كما تم التشغيل التجريبي لمصنع العسل الأسود بقرية تونة الجبل بمركز ملوى، بعد توقفه لسنوات طويلة.

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