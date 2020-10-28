شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة ملصقات الدعاية الانتخابية المخالفة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إزالة كافة الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي مجلس النواب القادم، الموضوعة بالمخالفة على جدران المنشآت الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار قامت رئاسة حي أول الزقازيق، بالعمل على تحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بنطاق الحي، بالاشتراك مع شرطة المرافق، وشن حملة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة، وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبري أبوعميرة، ونفق المشاة بالمحطة، وميدان عرابي وأمام القصر الأبيض وشارع التجنيد.

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق، بالتنسيق مع قسمي الإزالات والإعلانات برئاسة الحي، بإزالة الملصقات الموجودة على أعمدة الإنارة والتنظيف مكانها، حفاظاً على الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

فيما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، حملة لرفع الإشغالات من مدخل مدينة بلبيس وحتى ميدان أبوسمران، بمشاركة شرطة المرافق وقسم الاشغالات وتطبيق القانون على المخالفين، كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد، بحملة لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين، وفتح الطريق أمام عبور المارة وحركه السيارات والقضاء على العشوائية وعدم الانضباط بشوارع المدينة.