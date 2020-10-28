- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة ملصقات الدعاية الانتخابية المخالفة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إزالة كافة الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي مجلس النواب القادم، الموضوعة بالمخالفة على جدران المنشآت الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وفي هذا الإطار قامت رئاسة حي أول الزقازيق، بالعمل على تحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بنطاق الحي، بالاشتراك مع شرطة المرافق، وشن حملة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة، وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبري أبوعميرة، ونفق المشاة بالمحطة، وميدان عرابي وأمام القصر الأبيض وشارع التجنيد.
كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق، بالتنسيق مع قسمي الإزالات والإعلانات برئاسة الحي، بإزالة الملصقات الموجودة على أعمدة الإنارة والتنظيف مكانها، حفاظاً على الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.
فيما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، حملة لرفع الإشغالات من مدخل مدينة بلبيس وحتى ميدان أبوسمران، بمشاركة شرطة المرافق وقسم الاشغالات وتطبيق القانون على المخالفين، كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد، بحملة لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين، وفتح الطريق أمام عبور المارة وحركه السيارات والقضاء على العشوائية وعدم الانضباط بشوارع المدينة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,877
-
تعافي
99,084
-
وفيات
6,222
كانت هذه تفاصيل خبر حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة ملصقات الدعاية الانتخابية المخالفة بالشرقية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.