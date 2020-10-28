شكرا لقرائتكم خبر عن خلال لقائها بوفد النقابة.. وزيرة الصحة تشيد بالدور البطولي للأطباء في أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، بالدكتور منصور كباش نقيب أطباء اسوان، والدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، وذلك لمناقشة أوجه التعاون وسبل التواصل بين النقابة والوزارة.

وقال الدكتور أبوبكر، في تصريحات خاصة للمصري اليوم، أن الوزيرة أكدت حرصها على الأطباء مشيدة بدورهم البطولي في التصدي لازمة فيروس كورونا، وحرصها على التواصل المباشر مع المستشفيات من بداية الوباء والعمل الجاد على توفير كل مستلزمات الوقاية بكل المستشفيات.

وثمن أمين صندوق النقابة، التفاعل الإيجابي من الوزيرة وترحيبها بتفعيل أواصر التواصل بين النقابة والوزارة، لأن الهدف واحد وهو الحرص على الأطباء وصحة المواطن المصري.