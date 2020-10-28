شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: الجمعيات الأهلية أسهمت في نجاح مبادرة حياه كريمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد الدكتور خالد عبدالفتاح مستشار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى للمتابعة والتقييم ،. ومدير مشروع حياه كريمة على الدور الذي اسهمت به منظمات المجتمع المدنى في انجاح المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» الخاصة بإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا وعددها 23 جمعية ومنها جمعية تنمية المجتمع المحلى بالجورة التي نجحت في توجيه الطاقات الشبابية في تنمية قرى شمال سيناءبتنفيذ المشروعات التي تعيد بالنفع على المجتمع .

جاء ذلك في مؤتمر «دور المبادرات الشبابية المجتمعية في مواجهة الازمات والكوارث جائحة كورنا نموذجا» الذي نظمته جمعية الجورة بشمال سيناء في القاهره، تحت رعايةالدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تتويجا لمشروع «تمكين الشباب من تعزيز المسئولية المجتمعية بشمال سيناء» الذي نفذته الجمعية بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .

واشاد مستشار وزيرة التضامن بالدور الذي قامت به الجمعيات في مواجهة الازمات ومنها كورونا والسيول .

وقال ان الوزارة تدعم بقوة المؤسسات الاهلية الناجحة، وتولى شمال سيناء اهتماما كبيرا وتقديم كافة خبرات الوزارة في خدمة اهالى المحافظة .

واشارت سعدية محمود مدير عام تضامن شمال سيناء وممثلة محافظ شمال سيناء في المؤتمرإلى سرعة استجابة منظمات المجتمع المدنى في شمال سيناء خاصة مع بداية كورونا، من خلال البرامج التوعويه والتثقيفية وتقديم الاعانات الخاصة بمواجهة المرض والاسر الاكثر احتياجا ودعم القطاع الصحى بمراكز المحافظة .

وقالت ليزا كوفاك مدير مكتب الديمقراطية والحكومة ( USA ID )، انه نجحت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، نجحت بتعاونها مع جمعية الجورة في توسيع دائرة المتطوعين لخدمة مجتمعاتهم المحلية والذين كان لهم دور ملحوظ ومهم في خدمة الاف المواطنين في ظل جائحة كورونا .

وكشف الدكتور خالد زايد مدير المشروعات بالجمعية، عن دور الجمعية من خلال كوادرها والجمعيات الشريكة والاجهزة التنفيذية وبدعم من الوكالة الامريكية باطلاق عدد من المبادرات الشبابية المجتمعية والتي تصدت للعديد من التحديات كان ابرزها مشكلة انتشار فيروس كورونا حيث تم الوصول لاكثر من 20 الف مستفيد في عموم شمال سيناء.

واستعرض دور المؤسسات الاهلية والشباب الذين شاركوا في تنفيذ المبادرات المجتمعية والشركات ذات المسئولية .

وقال الشيخ عرفات خضر، رئيس مجلس إدارة جمعية جمعية الجورة، ان الجمعية تمتلك ارثا غنياُ في مجال خدمة المجتمع المحلي في سيناء على مدار أكثر من 30 عامًا من العمل المدني الممنهج حيث تراكمت لديها تجارب واسعة في التعامل مع مشاكل وطموحات سكان سيناء على مر السنين بالإضافة إلى الخبرة الواسعة والعميقة بمجتمعات سيناء من رفح إلى القنطرة والتي اكتسبتها بفضل كوادرها الشابة عالية التدريب فضلا على قيادتها الرشيدة .

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اضاف ان هذا الارث مكنها من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا والتي أرًقت المجتمع السيناوي طوال العقود الثلاثة الماضية حيث قامت الجمعية ببناء أكثر من 500 هرابة (خزان ارضي) لحل مشكلة نقص المياه لأكثر من 2500 اسرة في سيناء.

واشار انه وفرت تدريبات متخصصة على الحرف اليدوية لأكثر من 1000 سيدة على حرف التطريز ونسج الكليم إلى جانب ترميم المدارس وتطويرها ونشر الوعي الصحي وتقديم الإغاثة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الفقيرة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر معرض للمنتجات التراثية، وانعقاد جلسات عن المسؤلية الاجتماعية للقطاع الخاص في ادارة الازمات والكوارث، وجلسة عن خطة القطاع الحكومى في إدارة الأزمات والكوارث في ضوء رؤية مصر 2030، وجلسة عن فعالية الشراكة للمجتمع المدنى في مواجهة فيروس كورونا .

وتم خلال المؤتمر تكريم 6 جمعيات شاركت في تنفيذ مبادرات شبابية وهى مؤسسة حياه للتنمية والاعمال الانسانية، وجمعية رعاية اسر الشهداء ومؤسسة الشجرة للتنمية والفن، وجمعية حقوق المرأة السيناوية وجمعية كنوز البردويل، وجمعية تنمية المجتمع بقرية شبانة.

مؤتمر لجمعية الجورة

مؤتمر لجمعية الجورة

مؤتمر لجمعية الجورة

مؤتمر لجمعية الجورة

مؤتمر لجمعية الجورة

مؤتمر لجمعية الجورة

مؤتمر لجمعية الجورة

مؤتمر لجمعية الجورة