شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق القافلة العشرين لمبادرة «نور حياة» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» والتى قد أطلقها رئيس الجمهورية ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار.
وأعلن سيد الشوربجى، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، عن انطلاق القافلة ال(٢٠) للمبادرة الرئاسية «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، غداً الخميس والجمعة ٢٩، ٣٠ أكتوبر الجارى، بمركز شباب البتانون بشبين الكوم، وتستهدف القافلة الكشف على 500 حالة مقسمين على مدار اليومين مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية في ظل جائحة كورونا.
وأضاف أن القافلة هدفها الأساسى الكشف على الفئات الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة وتوفير العلاج لهم وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وكذلك تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة.
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