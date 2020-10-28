شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص فندق الرياضيين لإقامة الطالبات المغتربات في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتخصيص فندق الرياضيين لتسكين الطالبات المغتربات بجامعة الوادي الجديد، لتوفير مكان إقامة آمن لهن، وإستيعاب أعدادهن المتزايدة، خاصة مع تطبيق إجراءات التباعد ضمن التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي أدت إلي تقليل اعداد الطالبات بالمدينة الجامعية.

جاء ذلك خلال تفقده لمقر الفندق بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، والتي تبلغ طاقته الاستيعابية 100 سرير مجهز بكافة التجهيزات، حيث وجه بضرورة التنسيق مع إدارة الجامعة لاستلام الفندق للقيام بأعمال الإشراف والتأمين الكامل له.