شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة في احتفال المولد النبوي: الوفاء بالجميل من أخلاق النبي .. ولا ننس الموقف العظيم للرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: أن الله عز وجل بعث نبينا ليتمم مكارم الأخلاق، وبما أن الترجمة الحقيقية لحب رسول الله اتباع سنته وحسن الاقتداء به فلنضرب أنموذجا بواحد من مكارم أخلاقه وهو خلق الوفاء ورد الجميل، فحينما خرج النبي من مكة إلى الطائف داعيا ولقي من أهل الطائف أشد مما لقي من أهل مكة عاد إلى مكة مرة أخرى فدخلها في جوار أي في امان رجل مشرك هو المطعم بن عدي، فلما كان يوم بدر وكلم بعض الناس النبي في إطلاق الأسري، قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني فيهم لا طلقتهم له أي أطلقت سراح الأسرى اكراما له وردا الجميله يوم أن دخلت مكة في جواره .

وكان يقول عن سيدنا أبي بكر إن ( أمن الناس على في صحبته وماله أبي بكر )، ( ما لأحد عندنا يد إلا كافئناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يد الله عز وجل يكافئه بها يوم القيامة )، وقال أيضاً ( من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه )، وكذلك ( من أسدى اليه معروفا فليذكره فمن ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره أي جحده ولم يؤدي حقه )

وتابع جمعة: «ونحن يا سيادة الرئيس لم ننس ولن ننسى يوم أن وقفت موقفًا وطنيًا عظيمًا مشهودًا في وقت عصيب جد عصيب وقلت:»إن الرصاص الذي يوجه إلى صدور المصريين نتلقاه بصدورنا«.. وقلت يا سيادة الرئيس:»لا يمكن لأحد أن يروع المصريين ونحن على قيد الحياة«، وأعانك الله ووفيت وكأنك كما قال المتنبى:»وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم«.