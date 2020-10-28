شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يلتقي الطلاب الجدد بكليتي التربية والطب ويهنئهم بالعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بالطلاب الجدد بكليتي التربية والطب، رافقه الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، وذلك في ضوء زياراته المتواصلة لكليات ومعاهد الجامعة لتهنئة الطلاب الجدد بالعام الدراسي الجديد، ومتابعة سير العملية التعليمية، وتطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة ،إن انتشار جائحة كورونا فرض نوعاً مختلفاً من التعليم يعرف بالتعليم الهجين حيث وضعت كل كلية جدول لحضور الطلاب للحرم الجامعي خلال أيام محددة بالأسبوع، ويتم استكمال العملية التعليمية عبر المنصات الإلكترونية، مؤكداً أن الطلاب شركاء في نجاح أداء المنظومة الجديدة، والإستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم والبحث العلمي، من خلال الإلتزام والإجتهاد والعمل الدؤوب لتحقيق النجاح والتفوق، مشدداً على ضرورة الإلتزام باتباع الأليات الوقائية عند دخول الحرم الجامعي، وارتداء الكمامات وعدم التزاحم لتحقيق التباعد الإجتماعي، لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

بدأ رئيس الجامعة زيارته من كلية التربية ،يرافقه الدكتور عبدالمنعم نافع عميد الكلية والمشرف على قطاع التعليم والطلاب بالجامعة،حيث أشاد بجهود الكلية من أجل توفير خدمات تعليمية وبحثية متميزة، تساعد الطلاب على التحصيل العلمي والإرتقاء بمستواهم البحثي، فضلاً عن توفير فرص تدريبية لتنمية الكوادر من الطلاب، ليصبحوا مؤهلين لتحمل مسئولياتهم المستقبلية في نشر العلم وتربية النشئ، ووقيادة المنظومة التعليمية، ذلك في ضوء الوعي بالمسئولية الوطنية التي تقع على عاتق خريجي الكلية من خلال تعليم وتربية النشئ والطلاب الذين يمثلون جيل شباب المستقبل القريب وقاطرة التنمية للبلاد .

وفي كلية الطب قام الدكتور عثمان شعلان، بحضور الدكتور عبدالسلام عيد عميد الكلية، بتهنئة الطلاب الجدد وتكريمهم بإهدائهم شهادات تقدير، لتفوقهم العلمي وتميزهم بمرحلة الثانوية العامة والتحاقهم بكلية الطب ،مشيراً إلى أن طب الزقازيق تحتل مكانة مرموقة محليا وإقليميا، بفضل الاهتمام بتنفيذ خطط التطوير المستمرة للمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية ،بالإضافة إلى النخبة المتميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،مما يسهم في اكساب الطالب المعارف والمهارات الأساسية اللازمة لممارسة الطب ،فضلاً عن تعريفه بأساسيات البحث العلمى والقدرة على التعلم المستمر بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في تقدير إحتياجات المجتمع والتعرف على مشكلاته .

وخلال اللقاء،وجه د.عثمان شعلان رئيس الجامعة تحية شكر وتقدير للأطقم الطبية العاملة بالمنظومة الصحية على الدور الإنساني والوطني وتضحياتهم الغالية من أجل توفير الرعاية الصحية للمرضى خلال أزمة انتشار جائحة كورونا مع الألتزام بأخلاقيات وآداب المهنة رغم المخاطر التي يتعرضون له

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