شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لجهاز 6 أكتوبر لإزالة اشغالات الحي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة مكبرة تحت إشراف المهندس شريف الشربينى، رئيس الجهاز، صباح الأربعاء، للتصدى للمخالفات، وبالتنسيق مع إدارة شرطة مرافق الجيزة بإشراف اللواء أيمن عقل مدير شرطة المرافق. ترأس الحملة النقيب طه الجارحى شرطة مرافق الجيزة وحازم محمد مدير أمن الجهاز وهشام سرحان بادارة الاشغالات، حيث تمكنت من ضبط وحدة بسنتر أجياد بالحى الأول المجاورة الثانية مخالفة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المصرية تقوم بتعبئة مياه بدون ترخيص ومجهولة المصدر واستخدام علامة تجارية غير مسجلة وعبوات وخامات غير مطابقة للمواصفات، كما تم العثور على عدد اثنين خزان مياه وعدة فلاتر ومواتير مياه بالإضافة إلى جالونات مياه معبئه وعليه قام جهاز المدينة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الوحده المخالفة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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